Incêndio que durou mais de 24 horas destrói 150 hectares do Parque do João Leite, em Goiânia

O incêndio que começou no fim da tarde de sexta-feira (02), na região do reservatório do João Leite, em Goiânia, destruiu 150 hectares do parque.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) conseguiram controlá-lo na madrugada deste domingo (04).

Pela manhã os militares e brigadistas atuam no reconhecimento da área, além do monitoramento. Essa atividade deve permanecer durante todo o dia.

Ainda não se sabe o que causou o fogo. Contudo, com a força do vento, o calor e o tempo seco, ele se alastrou e os bombeiros tiveram dificuldade para contê-lo.

No sábado (03), a corporação reforçou as equipes para combater as chamas.