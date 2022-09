IFG divulga edital de concurso público com salários de até R$ 9,5 mil

Com mais de 70 vagas disponíveis para técnicos administrativos e para professores, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) lançou o edital para o concurso público.

A seleção é para os variados campus da instituição em Goiás e os interessados podem realizar as inscrições por meio do site do Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás (UFG), responsável pela banca, do dia 13 de setembro até o dia 30 do mesmo mês.

A taxa de inscrição varia entre R$ 120 a R$ 150, dependendo do nível de escolaridade e cargo escolhido pelo candidato.

A remuneração para o cargo de técnico administrativo de nível médio ou técnico será de R$ 2.446,96, enquanto para a mesma vaga, mas com nível superior, o salário é de R$ 4.180,66.

Já para os professores aprovados no concurso público, os pagamentos oferecidos podem alcançar até R$ 9.585,67, dependendo da titulação do profissional.

Das 76 vagas disponíveis para contratação de servidores efetivos, 28 são voltadas para técnicos administrativos de nível médio ou técnico, 20 são exclusivamente para técnicos administrativos de nível superior e as outras 28 são para compor o quadro de docentes da instituição.

As provas para os cargos técnico administrativos serão objetivas e estão marcadas para acontecer no dia 16 de outubro, enquanto para os professores, a prova dissertativa também ocorrerá no dia 16 e entre os dias 19 e 21 de novembro, serão realizadas as provas de desempenho didático e de títulos.