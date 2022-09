É inacreditável a diferença do preço da gasolina entre postos de combustíveis de Goiânia

Uma semana após a redução do preço da gasolina vendida às distribuidoras em 7,08%, os motoristas de Goiânia já começam a sentir a diferença nas bombas. Entretanto, a variação no preço do litro comercializado pelos postos pode chegar a R$ 1,25 na capital.

O levantamento do Portal 6 considerou a comparação entre o valor mais barato e o mais caro. Os dados foram coletados na tarde desta quinta-feira (08) pelo aplicativo Economia Online (EON), da Secretaria de Economia do estado de Goiás.

O Posto Triângulo, no Setor dos Funcionários, e o Posto Pimenta 83, no Setor Sul, vendem a gasolina mais barata de Goiânia, a R$ 4,390. O combustível fóssil também é mais acessível no rede Show, que comercializa o litro por R$ 4,450.