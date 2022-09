Show do Guns N’ Roses em Goiânia arranca elogios, mas fãs reclamam de Axl

Ainda pouco acostumada a eventos de porte internacional, Goiânia abriu os braços para receber o show do Guns N’ Roses, no Estádio Serra Dourada, na noite deste domingo (11).

Nas redes sociais, a maior parte do público classificou a apresentação como uma das melhores que já passaram pela cidade conhecida como capital do sertanejo.

Com estádio lotado e direito a solos do lendário Slash, os fãs não pouparam elogios para um dos momentos culturais mais aguardados dos últimos tempos. Alguns ousaram a dizer até que a performance em Goiânia foi melhor do que a do Rock In Rio.

Outros, porém, reclamaram do vocalista da banda, Axl Rose, alegando que o cantor estava com a voz debilitada, o que foi contestado pela maioria dos fãs.

No geral, os goianienses estão deslumbrados com a primeira visita da banda à capital. “Nunca imaginei ver um cartaz do Guns N’ Roses fazendo alusão a Goiânia”, disse um internauta.

Show do gun’s impecável em Goiânia. Axl não precisa provar nada pra ngm e mesmo assim dá o máximo que pode. 3 horas de show com tudo de si. Não só ele como todos ali. Perfeito e vai ficar pra sempre na minha memória. Foi LINDO. 💕 — Nath (@_nathmbf) September 12, 2022

Quem gosta realmente de GUNS e veio no show de Goiânia eu acredito que não tem oq reclamar não viu, a elite q foi p rir e tá reclamando que é fresca mesmo. Cara tem 60 anos e querem que ele cante como se tivesse 18 ainda, É de RIR de uns trem desse. — 𝖒𝖆𝖚𝖙𝖊𝖒𝖕𝖔𓆙 (@PaolaBomtempo) September 12, 2022

Show do Guns em Goiânia foi épico. Axl com a voz melhor do que estava no Rock in Rio, atingindo agudos. Slash alienígena na guitarra. Duff e Fortus arrebentando. Três horas de show e clássicos como Coma e Sorry no setlist. #gunsnrosesemgoiânia #GunsemGoiania #gunsnrosesnobrasil pic.twitter.com/fAzYhRDhcu — Rodrigo Craveiro (@rodrigocrave42) September 12, 2022

o show do guns completamente lotado em goiania, e a energia da plateia, eu amo ver isso, sério mesmo. pic.twitter.com/1QKV6Nrbmu — line (@axlrockeiro) September 11, 2022

O que tenho a dizer sobre Guns n Roses em Goiânia apenas 3h de show , não se atrasaram foi foda muito lado b mas muito hit também mano o Axl é foda mas o Slash é uma leeeeeendaaaa — jess. (@eitafrontosa) September 12, 2022

Que experiência esse show do Guns em Goiânia. Pra falar a verdade eu to é depressivo por saber que nunca mais virão aqui. 3 horas de show. Inesquecível. Fácil no top 5 de momentos mais marcantes na minha vida!#GunsNRosesEmGoiania #GunsNRoses pic.twitter.com/gHv4Vv9lAT — santana (@4msantana) September 12, 2022