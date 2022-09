Lady Driver, aplicativo de transporte exclusivo para mulheres, já roda pelas ruas de Goiânia

Comandado por mulheres e destinado para elas, o aplicativo Lady Driver, plataforma de mobilidade exclusiva para o público feminino – tanto para motoristas quanto para passageiros -, já está circulando nas ruas de Goiânia e disponível para as mulheres da região.

A iniciativa, que já foi aplicada em mais de 100 cidades do Brasil, tem como objetivo oferecer um ambiente mais seguro e confortável para as passageiras na hora de pegar uma viagem.

Conforme adiantado pelo Portal 6, o projeto seria implementado no primeiro trimestre de 2022, mas teve a estreia adiada em função da busca por motoristas mulheres disponíveis para trabalhar na plataforma.

Além da possibilidade de ter uma viagem mais tranquila, outro diferencial da plataforma é poder contar com uma ‘espécie’ de motorista particular. Na prática, as passageiras podem deixar horário e dias específicos agendados para fazer uma rota sempre com a mesma pessoa.

Outra vantagem é o serviço “Kiddos”, que oferece viagens programadas para crianças e adolescentes. Ou seja, basta a mulher solicitar um transporte ou ativar o modo de viagem constante para que uma motorista faça o trajeto.

Além dos ‘pequenos’, idosos e pessoas com deficiência também podem ser atendidos e encaminhados para o local de destino, caso o pedido tenha sido feito na conta de uma mulher. Leia-se, mulher. Isso mesmo. Esses serviços só são ‘aceitos’ caso o solicitante seja do sexo feminino.