Alguns insetos em casa são o terror, não é mesmo? Desde formigas, moscas, baratas, e gafanhotos. Bom, mas além desses animais, ainda existem as aranhas, que durante o verão são mais ativas. Includes, existe até gente com aracnofobia. Todavia, você sabe como se livrar desses insetos perigosos? Se sua resposta for negativa, não se preocupe! Porque hoje, você vai aprender truques para manter as aranhas longe da sua casa, de uma vez por todas!

Primeiramente, temos que entender que para livramos desses animais, a principal coisa é deixar a casa limpa e em ordem. No geral, as aranhas gostam de lugares escuros, quentes e tranquilos. Mas, chega de conversa e veja agora como se livrar delas!

3 truques infalíveis que ajudarão você a manter as aranhas longe da sua casa:

1. Crie seu próprio inseticidas

Que tal eliminar de vez os repelentes e inseticidas que tem no mercado? Basicamente, se associarmos limão ou óleos essenciais com água, conseguimos um ótimo spray natural contra aracnídeos. Assim, você pode aplicá-lo nos cantos do banheiro ou em diferentes cantos da sua casa onde há mais aranhas.

2. Use cascas de limão

Talvez por isso você não sabia, mas se você esfregar cascas de limão em possíveis lugares onde as aranhas passam, é um ótimo repelente. Além disso, os cítricos as repelirão e darão ao ambiente um aroma agradável.

3. Sela rachaduras

Por fim, essa última dica é excelente! No geral, para acabar com esses insetos vale muito vedar quaisquer rachaduras ou fendas que sirvam de entrada para as aranhas. Assim, elas não conseguirão entrar na sua casa.

