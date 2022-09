Será que o estresse está interferindo na sua saúde? Descubra se você está estressado ou apenas cansado

Muitas pessoas se queixam de estresse após um dia cheio, trabalho em demasia, trânsito intenso ou uma maratona de atividades domésticas, porém a palavra certa para isso é cansaço, e saber diferenciar estresse de cansaço faz toda a diferença.

Um relatório intitulado Stress in America 2020: A National Mental Health Crisis, publicado pela American Psychological Association, mostrou que a maioria dos países estão em uma epidemia de saúde mental relacionada ao estresse e que isso pode resultar em várias consequências para a saúde a longo prazo. Por isso, identificar se você está estressado é fundamental.

O estresse, na verdade, é um mecanismo fisiológico do organismo que nos ajuda a sobreviver, porém, quando esse estresse é recorrente o corpo não consegue mais voltar ao estado normal e o efeito crônico do estímulo estressante acarreta consequências danosas ao nosso organismo.

A condição de estresse crônico pode influenciar negativamente a resposta de feedback negativo associada à regulação da resposta ao hipotálamo-hipófise-adrenal, acarretando na produção excessiva de cortisol, que pode gerar impacto na glicemia e na pressão arterial, aumento de mediadores inflamatórios e até dificuldade na perda de peso.

É preciso ficar atento aos sinais de estresse. Pessoas que não se levantam com a mesma disposição, não tem a mesma energia para realizar suas atividades diárias, percebem mudanças no comportamento, se irritam com os outros facilmente, não conseguem dormir, ou mesmo dormindo a noite inteira, não acordam descansadas, pois o sono não foi reparador provavelmente está sofrendo com essa condição.

O gerenciamento do estresse pode ser alcançado de duas formas: Reduzindo a exposição ao estressor(es) ou praticando técnicas que aliviam o estresse. Exercícios de respiração, meditações guiadas, e a pratica de um exercício físico que você tenha prazer em realizar são algumas dicas para aliviar o estresse.