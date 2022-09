Veículo parte ao meio em gravíssimo acidente na BR-153, neste sábado (24)

As imagens de um acidente ocorrido na manhã deste sábado (24) na BR-153, próximo à entrada do Residencial Aldeia do Vale, são impressionantes.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois veículos se envolveram na colisão, sendo que um deles, um VW de cor branca, chegou a se partir ao meio.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um automóvel, que trafegava no sentido Anápolis-Goiânia, teria saído da pista, invadido o canteiro central e a pista contrária. Ato contínuo, chocou-se contra uma Fiat Toro que trafegava no sentido Goiânia-Anápolis.

Logo após o acidente, as guarnições de salvamento da corporação atuaram no atendimento de quatro vítimas, sendo uma delas, a condutora, de 35 anos, em estado grave, inconsciente.

Ela foi transportada para uma unidade de saúde pela concessionária que administra a via.

As demais vítimas foram atendidas e apresentavam apenas ferimentos leves. Nenhuma identidade foi informada.

Pelas imagens, é possível perceber também que o trânsito segue lento no local.