Goiás tem mais de 1,3 mil vagas para cursos de qualificação abertas

As Escolas do Futuro do Estado de Goiás (EFGs), vinculadas à Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), estão com editais abertos para preenchimento de 1.319 vagas para cursos de qualificação gratuitos.

Serão oito cursos, com 160 e 240 horas, disponibilizados em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Santo Antônio do Descoberto. As aulas serão ministradas nos turnos matutino, vespertino e noturno.

As inscrições podem ser feitas apenas até neste domingo (02), por meio do site da instituição. Para participar do processo seletivo, os interessados precisam ter 16 anos ou mais e ensino fundamental completo.

Confira os cursos disponibilizados em cada Escola do Futuro

EFG José Luiz Bittencourt – Goiânia

Marketing digital

E-commerce

Mídias sociais

Empreendedorismo Criativo

EFG Luiz Rassi – Aparecida de Goiânia

Desenvolvimento Web Back-End

E-commerce

Assistente em marketing

Empreendedorismo criativo

EFG Sara Kubitcheck – Santo Antônio do Descoberto

Assistente em marketing

Marketing digital

Planejamento e Criação de Novos Negócios