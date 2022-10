Alerta para os donos de veículos com placas final 3, 4 e 5 em Goiás

O prazo para realizar o pagamento do Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) dos carros com o número final da placa 3, 4 e 5 termina nesta semana.

Para automóveis com a última numeração 3, a data limite é nesta quarta-feira (05), já para os que terminam em 4 e 5, será na quinta-feira (06) e sexta-feira (07), respectivamente.

No mês de setembro, os prazos para carros com placas 1 e 2 venceram. Os motoristas que ainda não realizaram o pagamento devem ficar atentos as taxas de juros e multas.

Os próximos a serem pagos são os veículos com os números finais 6, 7 e 8 em novembro e por último, 9 e 0 em dezembro.

Para consultar o saldo devedor do imposto, basta acessar o site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e realizar a consulta com os dados do veículo.