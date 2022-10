Preço da gasolina apresenta diferença de R$ 1 em Goiânia; confira postos mais baratos

A variação no preço da gasolina comercializada pelos postos de combustíveis pode chegar a R$ 1 em Goiânia. Apesar disso, o litro está mais caro do que o registrado pelo Portal 6 há um mês, com aumento de R$ 0,10 em alguns estabelecimentos da cidade.

Para apontar a diferença entre os postos, a reportagem comparou o valor mais barato e o mais caro, a R$ 4,29 e R$ 5,29, respectivamente. Os dados foram coletados na tarde desta quarta-feira (05) pelo aplicativo Economia Online (EON), da Secretaria de Economia de Goiás.

O posto Comercial Rio Vermelho de Combustíveis, no Setor Aeroviário, vende a gasolina mais barata de Goiânia, a R$ 4,29. O combustível também é mais acessível no Posto Pimenta 83, no Setor Sul, saindo por R$ 4,39. Em seguida, aparece o Rede Show, no Setor Leste Vila Nova, que comercializa o produto a RS 4,44.

Também no Leste Vila Nova, o consumidor encontra o preço mais alto da capital: R$ 5,29, no estabelecimento Le Combustíveis. O valor também é praticado pelo Posto Serra Dourada, no Setor Sul. No Auto Posto Box, o terceiro mais caro da cidade, o litro sai por R$ 5,24.

Confira a lista dos postos de combustíveis com a gasolina mais barata de Goiânia:

– Comercial Rio Vermelho de Combustíveis – Avenida Padre Wendel, Setor Aeroviário – R$ 4,29

– Posto Pimenta 83 – Rua 83, Setor Sul – R$ 4,39

– Rede Show – Quinta Avenida, Setor Leste Vila Nova – R$ 4,44

– Auto Posto Maracanã – Rodovia GO-070, Parque Maracanã – R$ 4,45

– Posto Tassara II – Avenida Marechal Rondon, Vila São Luiz – R$ 4,47

– Posto Triângulo – Avenida Anhanguera, Setor dos Funcionários – R$ 4,49

– Auto Posto Rubi – Avenida Pouso Alto, Setor Campinas – R$ 4,49

– Posto Rodão LTDA – Avenida Pará, Setor Campinas – R$ 4,49

– Posto Paraúna II – Avenida Anhanguera, Setor Rodoviário – R$ 4,54

– Posto Caiapó Diesel – Avenida Pio XII, Cidade Jardim – R$ 4,54