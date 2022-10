Procon faz alerta sobre risco que aposentados e pensionistas estão correndo em Goiás

Diversas pessoas, principalmente idosos aposentados e pensionistas que recebem benefícios do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), tem procurado o Procon Goiás para denunciar uma prática abusiva dos bancos C6 e Pan.

Segundo o órgão de defesa do consumidor, as instituições financeiras têm cobrado empréstimos consignados não autorizados dos beneficiários.

Os consumidores são abordados por telefone pelos correspondentes bancários destas instituições e é informado que a pessoa tem um valor significativo para receber referente à aposentadoria ou outro benefício do INSS.

No momento em que concordam em receber a quantia, é gerado um contrato com validade jurídica, mesmo sem a assinatura de quem está do outro lado da linha.

Dias depois, os consumidores se deparam com valores que variam de R$ 10 mil a R$ 40 mil nas contas bancárias, com desconto mensal das parcelas nos vencimentos.

Ao tentarem cancelar, são vítimas de outro golpe, pois é informado uma conta cuja a titularidade pertence a uma pessoa física ou jurídica, para que o beneficiário estorne o valor.

Além de registrar a queixa no Procon, os consumidores também são orientados a registrar o caso na Delegacia do Consumidor (Decon) e até recorrer à justiça, podendo inclusive ingressar com uma ação de indenização por danos materiais e morais.