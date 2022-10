Decreto faz Goiás ter feriado prolongado antes de outubro acabar

Em decreto publicado na última terça-feira (11), o governador Ronaldo Caiado (UB) “criou” um feriado prolongado para os servidores estaduais antes do término de outubro.

Caiado transferiu para o dia 25 de outubro o Dia do Servidor Público, comemorando originalmente no dia 28 deste mês.

A data foi escolhida por ser no dia seguinte ao aniversário de Goiânia, no dia 24. Os servidores públicos do Estado são os principais beneficiados com a medida.

Desta forma, os funcionários poderão emendar o final de semana com a segunda-feira (24) e terça-feira (25).

