Dois homens caíram de uma altura de aproximadamente seis metros enquanto realizavam manutenção na caixa d’água de um imóvel, neste sábado (15), na região Central de Pires do Rio, no Sul de Goiás.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatá-los. Quando os militares chegaram, ambos estavam conscientes. Havia um buraco aberto no teto.

Uma das vítimas recusou transporte para a unidade de saúde. A outra, com dores no corpo, foi levada ao hospital municipal de Pires do Rio.

Ele não tinha ferimentos graves.