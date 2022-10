Este é o truque que todo mundo que tem liquidificador precisa aprender

O liquidificador é um dos eletrodomésticos mais importantes dentro da casa de qualquer um. Afinal, através de lâminas, o aparelho consegue cortar os mais diversos alimentos, auxiliando nas mais deliciosas preparações.

No entanto, é natural que com o tempo e sobrecarga de trabalho, as lâminas da máquina passem a ficar menos poderosas, desacelerando o trabalho.

Foi pensando nisso que hoje vamos te ensinar um truque obrigatório que todo mundo deve saber para manter o liquidificador sempre afiado!

Antes de irmos para o ponto principal é importante saber quando as lâminas precisam ser afiadas.

Para isso, nada de raspar o dedo no metal para sentir a espessura!

A única forma de descobrir é observar o funcionamento do liquidificador. Sendo assim, quanto mais lento para realizar os cortes, mais suas lâminas precisam de reparos.

Afinal, como afiar as lâminas do liquidificador?

Acredite se quiser, mas você vai precisar de ovos!

Para isso separe cascas de ovos, lave-as bem, seque e as coloque no freezer para congelar.

Feito isso, coloque uma pequena quantidade das cascas congeladas dentro do liquidificador e cubra o volume depositado com água.

Agora, ligue o aparelho e deixe bater por 2 ou 3 minutos, por fim, lave o liquidificador e deixe secar.

Pronto! Dessa maneira, as lâminas do liquidificador terão vida nova e voltarão a ser eficientes como antes.

