Procon Goiás faz alerta a comerciantes e consumidores sobre a Black Friday

O Procon Goiás, em conjunto com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia (CDL), vai promover conteúdos para orientar o lojista sobre as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor e como elas podem ser aplicadas na Black Friday 2022.

A ação foi pensada para diminuir as irregularidades na grande data de compras, que acontece em 25 de novembro.

Os empresários que já são associados a CDL Goiânia terão acesso a cartilhas e vídeos informativos através dos canais da empresa. Os demais podem recorrer ao site da entidade e realizar o cadastro para ter acesso.

Para os lojistas que são conveniados, a campanha também vai oferecer orientação jurídica sobre as regras que envolvem promoções.

O acordo entre o Procon Goiás e a CDL Goiânia foi firmado nesta quinta-feira (13).