Região da 44 terá vigilância 24 horas e espera 4 milhões de visitantes em dois meses

Para garantir a ordem durante as compras de fim de ano, os órgãos de fiscalização e de segurança vão permanecer na região 24h por dia. Os trabalhos devem ser reforçados durante a madrugada, quando há movimento intenso de compradores de outras cidades e estados.

Neste ano, os empresários da 44 estimam que os negócios devem movimentar R$ 8 bilhões na economia goianiense. Com o início da Copa do Mundo em novembro, é esperado um aumento de 14% no faturamento em relação a 2021, que obteve resultado de R$ 7 bilhões.

Para isso, a região espera contratar 6 mil trabalhadores até o fim do ano. As vagas são principalmente para o segmento de vendas, com média salarial de R$ 2 mil.