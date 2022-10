Show de Gusttavo Lima no Estádio Jonas Duarte é confirmado

O Estádio Jonas Duarte será o palco do show de Gusttavo Lima em Anápolis, no dia 23 de dezembro.

A informação foi confirmada em uma postagem realizada por Werlan Moura, dono da Nobel Eventos, nas redes sociais.

No dia 14 de outubro, Werlan havia adiantado ao Portal 6 que estava em tratativas para que o evento fosse realizado na praça esportiva.

Além do Embaixador, a dupla Humberto e Ronaldo e o DJ Pedro Volt são outras atrações do evento.

Os ingressos estão sendo vendidos online pelo site BaladApp ou através do WhatsApp (62) 9 8133-5276. As entradas estão custando R$ 80 (arquibancada) e R$ 180 (frontstage).

A venda dos camarotes também está sendo realizada exclusivamente pelo WhatsApp. O valor para 08 pessoas é de R$ 3.500, com open bar e um combo com whisky, vodka ou gin importado.

Em Anápolis, as entradas podem ser adquiridas no Frigorífico Goiás, Vegas Restaurant, Visótica, Cowboy Shop e na TXC do Brasil Park Shopping. Os ingressos também estão sendo vendidos na MP Home, em Goiânia, no Shopping Bougainville.