Frente fria chega a Goiás e traz queda de temperaturas a partir desta terça (1º); veja regiões mais atingidas

A partir desta terça-feira (1º), moradores de Goiás já começam a sentir os efeitos da frente fria vinda do Sul do país. A tendência, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), é que as temperaturas comecem a cair principalmente na região Sudoeste.

O friozinho virá acompanhado de pancadas de chuvas isoladas, que podem chegar com rajadas de ventos, raios e granizo. O tempo no estado ainda sofrerá a influência de uma massa de ar polar de presença atípica, que também propicia o declínio dos termômetros.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia alertado, na semana passada, que as temperaturas mínimas devem cair para 13ºC e 14ºC em municípios do Centro-Sul goiano. Rio Verde, Mineiros e, principalmente, Jataí devem ser as mais afetadas.

Para todo o estado, a previsão é de variação de nebulosidade, sol e pancadas de chuvas isoladas nesta terça-feira. A chuva cai com mais intensidade na região Oeste, em cidades como Anicuns e Aragarças, que devem registrar 35mm de precipitações.

Na capital, a temperatura deve variar entre 19ºC e 30ºC, com 12mm de chuvas previstas. Já em Anápolis, a mínima deve ser de 18ºC e a máxima de 28ºC. O volume de precipitações no município deve ser de 12mm. O Cimehgo alerta, ainda, para o risco potencial de tempestades.