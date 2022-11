Modelos que se conheceram no Miss Universo 2022 chocam dois países ao anunciarem casamento

As modelos Mariana Varela, Miss Grand Argentina 2020, e Fabiola Valentín, Miss Grand Porto Rico 2022, que se conheceram durante o Miss Universo 2022, pegaram os países que representaram no concurso de surpresa ao anunciarem que se casaram.

As pombinhas apaixonadas haviam deixado o namoro todo em segredo e, apenas no dia 28 de outubro, decidiram compartilhar o amor com todos por meio de uma publicação realizada em conjunto pelo Instagram.

“Depois de decidir manter em privacidade a nossa relação, abrimos as portas em um dia especial. 28/10/2022”, disseram elas ao darem a notícia.

O vídeo do anúncio compartilhado pelo casal apaixonado mostra desde o início do relacionamento, até o momento especial em que ficaram noivas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiola Valentín 🌙 (@fabiolavalentinpr)

A notícia surpreendeu a todos e causou inúmeras reações de surpresa e felicidade dos seguidores de ambas e até mesmo das próprias colegas do concurso de beleza.

A Miss Grand International 2020, Abena Appiah, comentou na publicação “meu Deus, parabéns. O MGI trouxe uma união linda”.

Além dela, a venezuelana Valentina Figuera, que foi coroada em 2019, também deixou felicitações em que diz, “parabéns, linda, Deus abençoe sua união e viva o amor!!!!”.