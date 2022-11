Como ficam as aulas em escolas de Goiás nos dias de jogo do Brasil na Copa do Mundo

A poucos dias do início da Copa do Mundo, escolas públicas e particulares de Goiás se organizam para liberar alunos e funcionários para acompanhar os jogos da seleção brasileira.

A princípio, apenas a Prefeitura de Goiânia divulgou como será o funcionamento das unidades durantes as partidas nas quais o Brasil entrará em campo. Na rede municipal da capital, três alterações estão previstas para a primeira fase do campeonato mundial.

Nesta etapa, os jogos serão às 16h nos dias 24 de novembro e 02 de dezembro e às 13h no dia 28 de novembro. Nas duas primeiras datas, em que a seleção enfrentará Sérvia e Camarões respectivamente, os estudantes e colaboradores das escolas municipais de Goiânia serão dispensados às 15h.

Em 28 de novembro, por outro lado, não haverá liberação para a partida entre Brasil e Suíça. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, será disponibilizado acesso à transmissão na própria unidade educacional. Com a conclusão da partida, os alunos retornam à programação normal das aulas.

A rede estadual deve divulgar o protocolo a ser seguido durante a Copa nesta quinta-feira (10). As informações constarão em portaria publicada pela Secretaria Estadual de Educação (Seduc).

A reportagem também tentou contato com o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia (Sepe), mas não houve retorno até o fechamento desta edição. A tendência, porém, é que a decisão de manter ou não as aulas nos horários dos jogos do Brasil dependa de cada instituição de ensino.