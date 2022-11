Após morte, Circuito Anapolino de Corrida de Rua veta participação de crianças

Após a morte de um garoto, de apenas 12 anos, que participava de uma corrida ao lado do pai bombeiro na etapa que ocorreu em outubro, o Circuito Anapolino de Corrida de Rua passou a vetar a participação de crianças no evento.

O regulamento da disputa agora estabelece uma idade mínima para inscrição, sendo esta de 14 anos, ou 13 no caso daqueles que forem fazer aniversário entre novembro e dezembro de 2022.

No próprio site Ticket Sports, por onde o cadastro é realizado, foi fixado um comunicado que diz que “só poderão participar atletas nascidos no ano de 2008 acima”.

Mesmo com a mudança no regulamento, a 3ª etapa do Circuito Anapolino de Corrida de Rua segue marcada para ocorrer no dia 20 de novembro, às 07h30.

Procurada pelo Portal 6, a Prefeitura de Anápolis informou que haverá agora provas específicas voltadas para os menores, que serão anunciadas em breve.

“A Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura informa que a Diretoria de Esporte está planejando a criação de um circuito específico para atletas menores de 14 anos, que será divulgado à população em breve”, afirmou em nota.