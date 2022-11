O que já se sabe sobre o pacote de investimentos que será lançado em Anápolis

O lançamento do detalhamento do pacote de investimentos para Anápolis foi novamente adiado para o final do mês de novembro. Segundo o prefeito Roberto Naves (PP), agora, o evento de anúncio deve ocorrer entre 25 e 28 de novembro.

Neste plano de investimento serão usados cerca de R$ 500 milhões em novas obras para a cidade. O dinheiro é oriundo de um empréstimo da Prefeitura junto à Caixa Econômica Federal, autorizado pela Câmara.

Ao Portal 6, o chefe do Executivo municipal adiantou que parte do recurso será destinado à construção de dois novos hospitais, um centro de internações e uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Para os animais, está prevista uma UPA Veterinária.

Além das novas unidades de saúde, o pacote deve incluir o tão aguardado viaduto da região do Recanto do Sol, no Norte de Anápolis. Também deve ser feita uma ligação entre Miranápolis e o bairro Jandaia e, depois, até a Fabril.

No âmbito viário, há ainda a previsão da construção da ponte entre o Residencial Morumbi e o Polocentro.

O dinheiro será usado também na construção de Cmeis e reforma de unidades escolares em toda a cidade. A única obra já iniciada dentro deste pacote é do novo Centro Administrativo, lançada em outubro.

Inicialmente, o lançamento seria feito no mês de setembro, no entanto, a Prefeitura optou por adiá-lo para evitar questionamentos relacionados ao período eleitoral. A ação foi novamente prorrogada por conta de uma viagem que Roberto Naves fará à Europa.

“Era para ser lançado na semana que vem, mas como nós vamos estar em viagem representando a cidade de Anápolis vai ficar para a próxima semana. Então deve acontecer entre o dia 25 e o dia 28 de novembro”, explicou o prefeito.

Outra promessa aguardada pelos anapolinos é o lançamento do vale-transporte social, que segundo Roberto, também está incluso no pacote de investimentos a ser detalhado no final do mês.