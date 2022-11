Depois de bons meses de apatia, uma pessoa do passado tentará entrar de paraquedas na vida de alguns signos do zodíaco e é preciso estar atento com isso.

Devido ao forte eclipse lunar no eixo touro-escorpião algumas figuras do pretérito tentarão retomar as histórias já encerradas, porém é válido lembrar que existem bons motivos para essa relação ter acabado.

Isso não quer dizer que todas as histórias do passado têm que ser esquecidas. No entanto, esse alguém que reaparecerá te machucou muito.

Diante disso, separamos uma pequena lista para algumas casas astrológicas ficarem de olhos abertos com possíveis ex’s mandando um “oi, sumida”. Confira!

Uma pessoa do passado para vai tentar voltar para vida desses 3 signos:

1. Touro

Esse evento astronômico foi capaz de abrir os olhos do taurino de uma forma muito intensa e voltar com o ex nem deve estar nos pensamentos.

Porém, isso não o impedirá de tentar atrapalhar o seu progresso outra vez. Neste momento, será fundamental agir com o lado racional e até bloquear, se for preciso.

Não se esqueça que se ele não está mais do seu lado, algum motivo maior interferiu nisso.

2. Câncer

Sabemos que o lado emocional deste signo sempre fala mais alto do que deveria, mas desta vez precisará ser diferente para não sair machucado outra vez.

Não deixe a carência te dominar e não caia no papo do passado novamente. Não vale a pena repetir o mesmo livro ciente que o final não te agrada.

É bom estar atento às manipulações que te fizeram cair anteriormente e não passar pelo mesmo cenário.

3. Capricórnio

Por fim, o capricorniano, diferentemente dos outros dois, é bem mais racional. O problema desta casa é apreciar demais o conforto que o passado já entregou um dia.

Mas vale lembrar que o que passou ficou para trás e, mesmo que tentassem do zero, nada seria igual. Custaria muito arriscar por uma causa perdida.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!