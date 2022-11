Goiânia terá teste para identificar pessoas superinteligentes; veja como se inscrever

Estão abertas as inscrições para o teste que irá identificar pessoas superinteligentes, em Goiânia, em 26 de novembro. A Mensa Brasil, associação que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais, aplicará a avaliação.

Poderão participaram pessoas com 17 anos ou mais que estão cursando ou que já tenham concluído o ensino superior. Para a Mensa, pessoas com QI de 131 pontos ou mais, podem ser consideradas superdotadas.

As inscrições podem ser feitas pelo site da associação e vão custar o valor único de R$ 98. O local e horário serão informados de maneira individual para os inscritos.

Os testes terão o acompanhamento de um profissional de psicologia, as diretrizes do Conselho Federal de Psicologia (CFP). O local e horário serão informados de maneira individual para os inscritos. Além da capital, outras 18 cidades no país estarão aplicando o teste.

Presidente da Mensa Brasil, Rodrigo Sauaia destacou a importância de se reconhecer as pessoas com alto QI para potencializar as habilidades e conhecimento.

“Trazer esse tema para a agenda nacional é fundamental para pessoas com alta inteligência, ao proporcionar ambientes que ajudem no desenvolvimento de suas habilidades e potenciais, muitas vezes desconhecidos pelas próprias pessoas, por seus familiares, seus professores e seus colegas de trabalho”, explicou.