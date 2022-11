Ainda sem subsídio estadual, ARM estuda como reduzir tarifa do transporte coletivo em Anápolis

O subsídio do Governo de Goiás ao transporte coletivo de Anápolis voltou à pauta, mas não é a única proposta no horizonte para tentar baixar o valor da tarifa para o usuário.

A que tem mais força é a retomada da área azul no município. O valor arrecadado seria revertido ao Fundo Municipal de Transportes e, segundo estudo da Agência Reguladora Municipal (ARM), seria suficiente para cobrir custos operacionais.

” [É possível bancar] 100% [das despesas ordinárias]. Depende do querer administrativo. Dá para zerar a tarifa. Mas temos que ter a noção que Anápolis precisa de recursos para a Saúde, Educação, Infraestrutura. Daí garantir 100% do fundo acho uma utopia, mas dá para evitar aumentos tarifários e trazer mais eficiência e celeridade ao sistema”, disse o presidente Robson Torres.

Outras alternativas, de acordo com o presidente da agência, seriam implantar o Sistema de Integração em qualquer local da cidade; criação de mini-terminais de embarque e desembarque, com a inclusão de pontos de guarda e estacionamento de bicicletas.

Outro caminho, lembra Robson, seria incluir Anápolis no decreto que garante repasses ao transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia, cuja operação é subsidiada pelo Estado.

“Concessão da isenção do ICMS também a Anápolis e não somente a região Metropolitana de Goiânia, regulamentação do transporte por aplicativos, melhoria do Sistema de Mobilidade Urbana para incentivo ao uso do Sistema Coletivo e programas Perenes de Educação do Trânsito em Anápolis, com fiscalização rígida, do tipo tolerância zero, principalmente nas vias de linhas de ônibus”, completou.

A passagem do transporte coletivo em Anápolis custa hoje R$ 4,95 com o uso do cartão. Sem ele, o valor é R$ 5,50. A tarifa é mais elevada que a de Goiânia, congelada atualmente em R$ 4,30 com o subsídio estadual.

Tarifa zero

Promessa de campanha do prefeito Roberto Naves (PP), o vale-transporte social deve ser lançado no fim deste mês, junto a um pacote de investimentos de R$ 500 milhões.

O prefeito havia prometido lançá-lo em agosto, mas o projeto ficou para depois das eleições. A ideia é que pessoas em situação de vulnerabilidade social sejam isentas da tarifa, mas os moldes do programa ainda não foram confirmados.