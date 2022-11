Jovens podem realizar cadastro para viajar de graça nestas férias; veja o passo a passo

A maioria são sabe, mas se cadastrando gratuitamente para emitir a carteira de Identidade Jovem (ID Jovem), do Governo Federal, os jovens brasileiros podem aproveitar as férias para viajar de graça e ainda aproveitar diversos outros benefícios.

O programa social é voltado exclusivamente para a população de baixa renda com idade entre 15 e 29 anos, desde que cumpra alguns requisitos.

Além de poder viajar de graça, os jovens ainda podem aproveitar desconto de 50% em cinemas, teatros, shows e outros eventos artístico-culturais e esportivos, assim como a isenção do pagamento de taxa para emissão de Carteira de Identidade Estudantil.

Então, se você quer garantir a sua viagem de férias, confira a seguir como se cadastrar e o que é necessário.

Jovens podem realizar cadastro para viajar de graça nestas férias

Para poder se cadastrar e viajar de graça não é necessário estar estudando, no entanto, além de ser preciso ter entre 15 a 29 anos, o jovem ainda deve ter renda familiar mensal de até dois salários mínimos, estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e também ter atualizado o cadastro dentro dos últimos 24 meses.

Para se cadastrar ou atualizar os dados do Programa Identidade Jovem (ID Jovem), o interessado deve procurar pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de sua cidade.

Os jovens devem estar com um documento oficial com foto em mãos, assim como o Número de Identificação Social (NIS).

É possível que o Cras solicite comprovantes de renda e domicílio. Por isso, o ideal é agendar o atendimento e tirar as dúvidas a respeito de tudo que é preciso levar.

Uma outra maneira de garantir que vai poder viajar de graça, é se cadastrando pelo aplicativo ID Jovem, ou então por meio do site do Governo Federal.

Para isso, basta preencher o cadastro com as seguintes informações: Número de Identificação Social (NIS), nome completo, data de nascimento e o nome da mãe.

Em caso de dúvidas é possível esclarecê-las através do site Fale Conosco do ID Jovem, ou então por meio do e-mail [email protected]

