Quis agradar o namorado com cartinha de amor, mas recebeu lição difícil de esquecer

Um casal jovem viralizou na internet após a namorada expor a reação chata que o parceiro teve quando recebeu uma carta de amor dela.

Ao invés de agradecer e se emocionar com o gesto romântico, o rapaz preferiu dar uma dura lição na moça.

Ela teria feito a carta para expor os sentimentos por estarem completando um mês juntos. Além das palavras, a apaixonada fez desenhos de corações e decorou todo o papel.

No entanto, o namorado ficou incomodado com a quantidade de erros ortográficos e preferiu corrigir um por um com uma caneta vermelha.

Nos comentários do post feito pela garota, inúmeros internautas deixaram dicas para ela não repetir os erros e alguns ainda ficaram bravos com a apatia do rapaz, sugerindo que ela terminasse com ele.

“Da próxima vez escreve no Word e envia por e-mail para não correr riscos de errar nada”, aconselhou um.

“Nossa, que cara chato! Eu nunca mais o escreveria nada, se fosse meu namorado”, disse outra.

Outro que dividiu as opiniões e comentou que não julga o garoto, pois também detesta erros ortográficos e faria o mesmo. Veja!