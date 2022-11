Grupo criminoso causa prejuízo de R$ 8 milhões em venda de carros importados

Duas pessoas foram presas na manhã desta terça-feira (22), em Goiânia, numa ação da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT) contra um grupo que vende carros importados de luxo.

Foram alvos da Operação Toretto empresários, contadores e laranjas, todos suspeitos de sonegar tributos. O prejuízo por conta da sonegação chega a R$ 8 milhões.

Também foram cumpridos pelos policiais civis 13 mandados de busca e apreensão. Foram apreendidos celulares, computadores e documentos.

Os veículos comercializados pelo grupo têm valor acima de R$ 1 milhão e alguns chegam a custar R$ 5 milhões. A operação também efetuou bloqueio administrativo deles.

As investigações tiveram início com levantamento realizado pelo setor de Inteligência da Secretaria da Economia, que identificou grupo empresarial familiar estabelecido com finalidade de comercializar automóveis de alto padrão sem o recolhimento dos tributos devidos.

Segundo o delegado Marcelo Aires, titular da DOT, o grupo usava parentes e empregados da empresa para transferir os automóveis aos seus nomes e vender como pessoas físicas para se esquivar da fiscalização do Fisco.

A organização criminosa não recolhia o ICMS da venda de carros e tampouco o ISS sobre a comercialização na modalidade consignação.