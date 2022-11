Votação da taxa do agro é adiada para esta quarta-feira (23) após produtores invadirem Plenário

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira (PSD), precisou encerrar a sessão desta terça-feira (22) após produtores rurais contrários à taxação do setor invadirem o Plenário da Casa. Os projetos serão apreciados em nova reunião prevista para esta quarta-feira (23).

A confusão começou quando os parlamentares rejeitaram um requerimento apresentado pelo deputado estadual Eduardo Prado (PL). No pedido, Prado, que se posiciona contra a proposta do Governo Estadual, solicitava a retirada das matérias da pauta do dia.

Os projetos preveem taxação de 1,65% na produção agrícola, pecuária e mineral para construção do Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra), e foram aprovados em primeira votação na última quinta-feira (17).

Para impedir que a taxação entrasse em pauta, os manifestantes furaram a segurança e entraram à força no Plenário. Eles chegaram a quebrar vidros e uma parte da bancada do prédio. Imagens também mostram um dos produtores se pendurando no parapeito da galeria.

Segundo o Executivo, a contribuição viria para compensar a perda de arrecadação do ICMS nos combustíveis e energia elétrica por medida do Governo Federal. Se aprovada, a mudança não afetará toda a produção agropecuária – apenas os produtores de milho, soja, cana de açúcar, carnes e minérios.

Entidades do setor, por outro lado, criticam os projetos. Segundo os representantes, as propostas irão sobretaxar os produtores rurais de Goiás e refletirão no aumento dos preços dos produtos.

A nova sessão, marcada para 15h desta quarta-feira, será híbrida e sem público.