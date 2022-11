“Há dois meses estamos esquecidos”, diz paciente com diabetes em Anápolis

A falta de medicamentos e fitas para diabéticos é um problema crônico em Anápolis. Apesar das recentes promessas da Prefeitura, um grupo de pessoas acometidas pela doença diz que o problema prossegue.

A primeira denúncia foi feita ainda em agosto. À época, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informou que já havia restabelecido o estoque de insumos. Contudo, a escassez veio à tona novamente em novembro.

A pasta voltou a garantir que o fornecimento havia sido normalizado e justificou que “apenas a insulina de ação rápida e as fitas estiveram em falta devido ao atraso do fornecedor que venceu o certame e já foi notificado pelo município”.

Semanas depois, um grupo que tem cerca de 3 mil diabéticos em Anápolis relataram ao Portal 6 que estão há dois meses sem receber as fitas para medir a glicemia.

“Estamos na luta pra pegar as tiras. As insulinas foram repostas, mas de que adianta ter insulina se não tem como medir a glicemia?”, lamenta Juliana Silva dos Santos.

A maior preocupação dos integrantes do grupo é que a falta de cuidados já fez com que duas pessoas fossem para no hospital, além de poder até mesmo ser fatal.

“Tem pessoas que já estão indo para no hospital , pois a glicemia está muito descompensada. Isso pode causar até a morte da pessoa”, afirmou.

“Que eu sei lá do nosso grupo, um senhor e uma mulher foram parar no hospital. Ele porque a glicemia subiu muito e ela, a glicemia caiu e teve uma hipoglicemia”, completou.

Daniel José da Silva Neto é diabético desde os dois anos de idade e contou que desde o início do mês, está completamente sem insumos para o tratamento da diabetes, sobrevivendo apenas da promessa da Prefeitura de que a insulina logo irá chegar, o que não acontece na realidade.

“Está faltando para mim fita, insulina, tudo. Eu estou sem, sem nada. Minha fita acabou no dia 03 de novembro e eles dizem que todo dia está chegando, mas nada”, denunciou.

“Há dois meses, nós, diabéticos, estamos sendo esquecidos. Nós mandamos mensagem, ligamos e falam que todo dia está chegando as fitas, já tem dois meses que essas fitas estão chegando e nunca chegam”, complementou.

Por conta do diabetes, Daniel revelou que até mesmo perdeu um olho e agora está tendo que realizar um tratamento sério em Goiânia.

O paciente denuncia que no mês de novembro poucos conseguiram pegar os insumos e a Semusa não entrega depois, deixando os pacientes no prejuízo.

“No mês de novembro a gente não pegou, ninguém pegou a fita. Aí vai entrar no mês de novembro e a Secretaria não entrega no mês de dezembro. Por exemplo, ela tinha que entregar três caixas no mês de novembro e três no mês de dezembro. No mês de novembro, quem pegou, pegou e quem não pegou dançou já que elas não entregam novamente”, relatou.

O Grupo de Diabéticos de Anápolis pedem que a pasta dê em dezembro seis caixas para compensar o que perderam neste mês.

Os pacientes planejam uma manifestação na Prefeitura na próxima semana.

Resposta

Ao Portal 6 A Semusa informou que “o estoque de insulinas foi abastecido e está disponível para os pacientes no Centro Especializado de Distribuição. Sobre as fitas, o fornecedor informa já chegaram em Goiânia e ainda hoje estarão em Anápolis para iniciar a distribuição na segunda-feira, 28”.