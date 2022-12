Promessas, vale-transporte social e UPA Norte ficam fora do plano de investimentos

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na região Norte de Anápolis e o lançamento do vale-transporte social ficaram de fora do pacote de investimentos anunciado pelo prefeito Roberto Naves (PP), nesta quinta-feira (01).

O chefe do Executivo municipal explicou que entraram no programa apenas as obras que já estavam com os projetos prontos.

“Não está no pacote a questão da UPA Norte porque vai ser uma transformação ali do Parque Iracema e não tem projeto ainda”, disse. O estudo é para que a edificação seja feita em uma área ao lado da Unidade Básica de Saúde (UBS).

Em novembro, o prefeito havia adiantado ao Portal 6 que a ideia de construir uma UPA na região Norte era para trazer mais comodidades para os moradores da região, já que outra unidade com este perfil fica na Vila Esperança, no extremo sul de Anápolis.

Na ocasião, Naves também havia dito que o vale-transporte social estava previsto para entrar no pacote de investimentos, mas o anúncio não foi feito.

“No que diz respeito ao vale-transporte social nós estamos tendo várias reuniões, vamos ter reunião semana que vem de novo com a Urban e vem surpresa por aí, mas que nós preferimos não colocar”, explicou.