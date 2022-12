Acidente envolvendo três caminhões termina com grande incêndio e motorista morto, na BR-364

Equipes do Corpo de Bombeiros de Mineiros foram acionados na manhã deste domingo (18) para atender um acidente envolvendo três caminhões, com grande incêndio e morte na BR-364, entre Mineiros e Jataí.

De acordo com os militares, dois veículos seguiam no sentido Jataí – Mineiros, enquanto outro vinha no sentido contrário.

Segundo o relato de um dos motoristas, um dos pneus do veículo furou, causando uma colisão lateral com os outros dois caminhões, que acabaram batendo de maneira frontal, provocando as chamas.

Os bombeiros foram acionados às pressas para controlar o fogo. No local, foi constatado que um dos motoristas, que conduzia uma câmara fria, teria sofrido diversas queimaduras e não resistiu.

A Polícia Técnico Científica e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local. O corpo foi entregue ao IML de Mineiros e o trânsito ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal.