Inauguração do novo cartão postal de Anápolis fica para 2023

A inauguração do aguardado Parque das Águas vai ficar para 2023. A comemoração de entrega do novo cartão postal de Anápolis estava prevista inicialmente para o mês de julho, durante as comemorações dos 115 anos da cidade, mas atrasou e deve ficar para janeiro.

No dia 01 de dezembro, data em que foi lançado o pacote de R$ 1 bilhão em investimentos, o prefeito Roberto Naves (PP) afirmou que o espaço já estava pronto, mas não havia datas no calendário, uma vez que a equipe estava empenhada no Natal de Coração, encerrado no último dia 22.

“Só precisa de data. Toda noite nós estamos tendo Natal de Coração. Então, dezembro realmente é muito puxado e só está sobrando domingo. Mas estou tentando encaixar para o dia 18”, afirmou Roberto Naves na ocasião.

A área que será entregue tem quase 18 mil metros quadrados. O espaço vai contar com quadra poliesportiva, campo de futebol, quadras de areia, anfiteatro, gangorras, fontes recreativas, quiosques, playground, além de área verde.

O parque está localizado no bairro Jundiaí, em uma região que recebe um grande nível de água durante o período chuvoso. Por esse motivo, ele terá uma tecnologia específica para evitar que sofra com alagamentos.

Em janeiro, a Prefeitura de Anápolis também espera inaugurar a Unidade Básica de Saúde do Bairro Santos Dumont.