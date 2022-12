Notar que você evoluiu na academia pode ser um processo lento e muito difícil de ser percebido logo de cara, porque queremos insistir que estamos longe de alcançar nossos resultados.

É por isso que trouxemos aqui alguns sinais claros para você tirar de vez a dúvida da sua cabeça e ter a certeza de que seu espelho está te falando a verdade.

6 sinais de você evoluiu na academia este ano e não percebeu:

1. Você está com mais energia

Cientificamente, é comprovado que os treinos em dia são verdadeiras chaves para nos dar mais energia e ânimo no dia a dia.

Por isso, se você está com a disposição a mil, é um indicativo de resultado com a malhação.

2. Houve uma mudança no seu guarda-roupa

Obviamente, se você perdeu algumas peças de roupa, porque não te servem mais, seja porque estão apertadas por ganho muscular ou folgadas por perda de gordura, é mais um sinal de que seus treinos estão funcionando.

3. Aumento de carga

Você se lembra quanto você conseguia carregar na academia no início do ano, para comparar com a sua carga atual?

Pois bem, se houver uma diferença positiva, de um aumento porgressico, é mais um alerta de avanço dos treinos.

4. Mais confiança

Outra coisa que você pode notar é se sua confiança está maior, a autoestima bem elevada, por exemplo.

Porque esse é mais um demonstrativo de que você está com o corpo que queria.

5. As pessoas estão te elogiando

Nada melhor do que receber elogios das pessoas à nossa volta sobre o nosso corpo e como está bonito, não é verdade?

Obviamente, esse comentário só vem quando estamos de bem com nossos treinos!

6. Os ponteiros da balança estão falando

Por fim, assim como nossas roupas deixam de servir, a balança começa a nos trazer em números o nosso resultado.

