Correios vão leiloar quase 100 motocicletas em Goiás; saiba como participar

As agências dos Correios de Goiás irão promover, no mês de janeiro, um leilão de 95 motos consideradas inservíveis ou obsoletas para as atividades da estatal.

As propostas devem ser encaminhadas para o site www.licitacoes-e.com.br, até às 09h do dia 12 de janeiro – data prevista para acontecer o leilão. Pessoas físicas e jurídicas podem participar do certame desde que tenham feito o cadastro em uma das agências do Banco do Brasil.

As licitações podem ser encontradas no sistema de busca por meio dos números 972293, 972716 ou editais nº 011 e 012/2022 – SE/GO.

Os valores mínimos de lance para cada lote estão disponíveis nos editais e as alienações ocorrem em modo de disputa fechada, com o critério de maior oferta de preço.

Os interessados em fazer uma visita para avaliar as condições das motocicletas podem ir até o Centro de Transporte Operacional (CTO) dos Correios, em Aparecida de Goiânia (Av. São Paulo, s/n, Bloco C, Vila Brasília), entre segunda a sexta-feira, das 9h às 12h, e das 13h30 às 16h, exceto feriados.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (62) 3989-2603 ou pelo e-mail [email protected]