Refis 2022 tem adesão abaixo da média histórica, mas Prefeitura ainda estima arrecadar R$ 25 milhões

A arrecadação do Refis 2022 ficou abaixo do recebimento histórico em Anápolis. O prazo para negociação de dívidas com o município termina no dia 30 de dezembro, mas a ação só pode ser feita presencialmente até está quinta-feira (29).

Segundo o diretor da Receita de Anápolis, Olisomar Pires, ainda que o recolhimento não tenha chegado na média, a meta esperada foi alcançada. Neste ano, o programa teve o retorno de R$ 25 milhões.

“Nós não conseguimos manter a média histórica em um nível maior, mas conseguimos atingir a meta dentro do que a gente esperava entre os 20% e 25% e a gente já considera que foi bastante exitoso dada a situação do município”, explicou.

Ainda de acordo com o diretor, quando o Refis é lançado é estipulada uma meta entre 20% a 35% de retorno do montante que a cidade tem para receber.

“Este ano ficou um pouco abaixo do nosso recebimento histórico até porque a gente vem de uma situação complicada de 2020 e 2021. Ainda teve a questão eleitoral, a própria guerra, o preço da gasolina subiu muito, depois abaixou, acho que isso influenciou um pouco”, disse.

Os interessados em negociar dívidas com o município ainda podem aderir ao programa nesta quinta-feira (29). A adesão pode ser feita presencialmente no Rápido do Anashopping, no Procon Anápolis e no Centro Administrativo.

Há também a alternativa de negociar pelo Zap da Prefeitura, clicando na opção Rápido e, em seguida, em Refis 2022 e IPTU. Como esse atendimento é feito por servidores municipais, também estará suspenso nos dias 23 e 30 em função do ponto facultativo decretado.

Os cidadãos que tiverem débitos com o município contraídos até o dia 31 de dezembro de 2021, inscritos ou não na dívida ativa, podem fazer a renegociação.