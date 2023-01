Palácio que vale mais de R$ 12 milhões: conheça a mansão de Zé Neto

Uma das principais vozes do sertanejo no Brasil, o cantor Zé Neto mora em um palácio que vale mais de R$ 12 milhões em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo.

O terreno que abriga a mansão tem cerca de 2 mil m² e fica em um condomínio de luxo da cidade onde o artista nasceu, segundo o site Movimento Country.

A residência é dividida em dois andares e é equipada com duas varandas, sala ampla para receber convidados, sala de jantar, biblioteca e cinema.

A mansão também possui outros espaços como cozinha planejada, espaço gourmet, adega climatiza e academia de ginástica.

Além de Zé Neto moram na mansão a esposa Natália Toscano e os filhos do casal, José e Angelina.