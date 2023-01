Além de serem saborosos, alguns alimentos possuem diversos benefícios que poucas pessoas conhecem. Uma frutinha diferenciada em específico, se destaca principalmente por ser um oxidante natural que aumenta a imunidade e ainda auxilia no emagrecimento.

O melhor é que a fruta é extremamente versátil, ficando incrível em saladas, drinks e sendo perfeita até mesmo para comer na hora do lanchinho da tarde.

O alimento agridoce costuma despertar a curiosidade daquelas pessoas que ainda não o conhecem principalmente por conta da sua textura um tanto diferente.

Além do mais, a frutinha saborosa diferenciada ainda possui um grande valor nutricional, o que faz com que se destaque ainda mais.

Conheça o oxidante natural que aumenta a imunidade, ajuda emagrecer e é uma delícia

Contando com poucas calorias, o kiwi é uma fruta agridoce que além de ser gostosa, é rica em nutrientes como vitamina C e K, potássio, folato, e conta com inúmeros benefícios.

Excelente fonte de fibras, o alimento aumenta o tempo de digestão e prolonga a sensação de saciedade, fato este que contribui para aquelas pessoas que estão em processo de emagrecimento.

Especialistas ainda apontam que por ser um antioxidante natural, o kiwi auxilia na prevenção de determinadas doenças cardiovasculares, assim como também de alguns tipos de cânceres.

Os seus benefícios não param por aí. Por ser rico em vitamina C, o alimento melhora a função respiratória, sendo frequentemente indicado para pessoas que sofrem com asma, além de melhorar o sistema imunológico.

A presença de vitamina K em sua composição faz com que previna a formação de coágulos, agindo como um anticoagulante natural, e ainda ajuda a “afinar” o sangue.

As fibras e antioxidantes abundantemente encontrados no kiwi faz com que a sua ingestão diminua os riscos de câncer no cólon, reduz o colesterol e as fibras também permitem que ele aja como um laxante natural, combatendo a prisão de ventre.

Por fim, o potássio e os demais minerais presentes na fruta ajudam a manter a pressão controlada, reduz os riscos de um ataque cardíaco e ainda por cima, a alta quantidade de água nela presente permite que diminua a retenção de líquidos.

