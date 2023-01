Detran alerta para três novas leis de trânsito que já estão gerando multas em Goiás

Um dos grandes temores dos motoristas que circulam pelas ruas das cidades são as multas. Em Goiás, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) emitiu um alerta com três novas leis que estão gerando infrações no estado.

Bastante popular em veículos, o insulfilme foi um item que teve a legislação para o uso atualizada para 2023.

“O Código de Trânsito ele determina que os vidros do veículo, qualquer parte de vidro deve ficar descoberta ou com a película dentro dos parâmetros de 70% de transparência. Qualquer outro adesivo que venha sobre a superfície é passível de punição”, explicou à RBC, Rogério Pereira, coordenador da Escola Pública de Trânsito (EPT) de Goiânia.

As outras duas novas leis que recentemente entraram em vigor são sobre o uso de faróis acesos nas rodovias durante o dia e de avanço de semáforo.

“Somente à direita, onde há placa de sinalização, que permita fazer essa conversão. Diante disso, o avanço do sinal vermelho é uma infração gravíssima”.