Começa negociação para reajuste do salário de servidores em Anápolis

Uma reunião nesta terça-feira (24) deu o primeiro passo para o reajuste de salários dos servidores públicos do município de Anápolis.

O Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais (SindiAnápolis) apresentou proposta de aumento de 10% e ouviu da Prefeitura uma contraproposta de 6%.

Participaram do encontro o secretário de Economia, Oldair Marinho, o secretário de Educação, Alex Martins, e o vereador Jakson Charles (PSB), líder do prefeito Roberto Naves (PP) na Câmara Municipal.

No encontro, o presidente do SindiAnápolis, Grattony Gratão, colocou em pauta todas as propostas da classe, apresentando assim uma possível solução para a problemática.

“Nós fizemos duas propostas para que o secretário levasse ao prefeito. A primeira proposta é que o prefeito sempre trabalhou na política de isonomia, ou seja, dar de igual para igual aos servidores. A segunda proposta, é que não ficassem abaixo do índice percentual do Governo Federal que foi de 5,93%, mais 1.5% do real. E também para que não ficássemos distanciados dos professores”, afirmou ao Portal 6.

Jakson Charles revelou à reportagem que há empecilhos que podem interferir no rumo na negociação, já que o acordo não pode impactar na lei de responsabilidade fiscal.

“Nós temos alguns problemas, por exemplo, com a possibilidade da queda da redução do ICMS, que é responsável direto pela redução e a queda da receita, o que compromete com certeza, mas isso está por acontecer”, apontou.

O parlamentar, porém, aponta que a reunião foi produtiva e um repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) pode definir os melhores índices para ambas as partes.

“A reunião foi bastante produtiva, bastante amistosa, onde todos participaram. O prefeito está bastante acessível, apresentou números convincentes para a comissão dos professores e sindicatos”, contou.

“Não ficou definido nenhum índice definitivamente porque existe uma expectativa que está sendo confirmada de um valor adicional de um repasse do Fundeb e para que aí o prefeito possa atender com índices mais satisfatórios os professores”, completou.

Reunião dos professores

O presidente do SindiAnápolis revelou que também aguarda uma reunião dos professores, marcada para a próxima sexta-feira (27).

“Foram feitas propostas e parece que não avançou. Então aguardamos que após essa reunião, se caso dê tudo certo tanto para eles como para nós, nós então podemos passar para os nossos servidores o índice real daquilo que realmente vai ser dado a eles”, explicou.

Vale lembrar que o Governo Federal concedeu um reajuste de quase 15%. A Prefeitura sinalizou que vai negociar. Espera-se que na segunda-feira (30) possa haver um posicionamento definitivo.