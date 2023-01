Prazo de inscrição para vagas do Sesc Goiás com salários acima de R$ 4 mil termina no domingo (29)

Os interessados em concorrer a um dos diversos cargos disponíveis no Serviço Social do Comércio (Sesc) Goiás devem correr, pois o prazo para realizar a inscrição já se encerra neste domingo (29).

O processo seletivo em aberto busca a contratação de profissionais para ocupar vagas de professores, Assistente Social e estagiário de Relações Internacionais, com atuação em Goiânia ou Anápolis.

As inscrições estarão disponíveis até às 17h deste domingo, podendo ser realizada pelos candidatos diretamente pelo site do Sesc, na opção “Trabalhe Conosco” presente na parte superior da plataforma.

Para os docentes, as vagas disponíveis são para as áreas de Geografia, Matemática, História e Língua Portuguesa, com atuação exclusiva em Goiânia.

Por cada hora trabalhada em sala de aula, o professor receberá R$ 73,13, sendo que estas oportunidades são para compor o cadastro de reserva.

Os interessados em se candidatar precisam contar com formação superior completa na área de interesse, além de também possuir experiência mínima de seis meses.

Em Anápolis, a vaga disponível é para exercer o cargo de Assistente Social, contando com uma carga horária semanal de 30h, salário de R$ 4.165,32 e um vale-alimentação de R$ 330.

Por fim, os estudantes interessados no estágio em Relações Internacionais precisam estar cursando um dos três últimos períodos do curso, com atuação em Goiânia.

O horário de trabalho para este cargo será de segunda a sexta-feira das 13h às 18h e aos sábados das 8h às 13h.