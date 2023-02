Conheça o lugar que oferece comida caipira e descanso na roça para os goianos exaustos da rotina

Goiás é um estado abençoado para quem gosta de fazer turismo perto da natureza e respirar um ar fresco. Um dos lugares que vêm chamando a atenção recentemente pode fazer o visitante se sentir um “sortudo”.

Estamos falando da Fazenda Boa Sorte. Ela fica em Luziânia, município no Entorno do Distrito Federal (DF), e é uma excelente opção de descanso para o final de semana.

Dentre os serviços oferecidos pelo local, estão os de pousada aos sábados e domingos, com quatro refeições (almoço, jantar, café da manhã, almoço), além de day use (reserva de um quarto para uso no mesmo dia).

Quem visita a Fazenda Boa Sorte conta com uma grande variedade de atividades para desanuviar a cabeça. O espaço conta com uma ampla área verde, com lago para a pesca esportiva, duas piscinas aquecidas, além de um campo de futebol, quadra de vôlei de areia e uma área para fazer fogueira.

E não acaba por aí. O local ainda possui uma trilha que passa no meio da mata, coberta de vegetação nativa do Cerrado.

A Fazenda Boa Sorte também acomoda um restaurante com bufê à vontade, oferecendo pratos típicos da culinária caipira, dentre diversas opções.

Por fim, o lugar pode ser reservado para a realização de eventos, oferecendo os principais serviços necessários para a organização do mesmo.