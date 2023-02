Gás de cozinha já chega a R$ 120 em Anápolis e Procon mostra como economizar

O preço do gás de cozinha já chegou a R$ 120 em Anápolis, segundo pesquisa do Procon realizada entre os dias 23 e 25 de janeiro. O levantamento detectou um aumento considerável no gás de cozinha comercializado em dez estabelecimentos da cidade.

O botijão de 13 quilos, o tipo mais utilizado para a preparação de alimentos em casa, sofreu variação de 13%, com preços entre R$ 100 e R$ 113, se o produto for retirado no local. Essa variação foi de 10%, quando o consumidor opta pelo pedido em domicílio, com preços entre R$ 109 e R$ 120.

Na comparação feita pelo órgão de defesa do consumidor, retirar o item no local de venda pode trazer uma economia de R$ 9, levando-se em conta o menor preço.

Durante o levantamento, também foram analisados os valores dos cilindros de 20 quilos, que sofreu oscilação de 22%, com preços entre R$ 168 e R$ 205, e o de 45 quilos, com valores entre R$ 380 e R$ 450 (18% de variação).

Ainda fizeram parte da pesquisa a água mineral de 20 litros, com custo entre R$ 12 e R$ 19 (diferença de 58%). Todos os itens com entrega em domicílio.

“Fazemos essa pesquisa com o objetivo de informar ao consumidor os preços que estão sendo praticados na cidade, objetivando a economicidade e praticidade na compra desses produtos”, explicou o diretor do Procon, Wilson Velasco.

O titular do órgão também ressaltou que a equipe de fiscalização do órgão municipal vem dando sequência à quarta etapa da operação De Olho no Peso, que tem como finalidade visitar estabelecimentos que fazem uso da balança.

O Procon, em conjunto com o Inmetro, visitou parte dos estabelecimentos comerciais da cidade que comercializam gás GLP. A pesagem do gás é um direito do consumidor e pode ser solicitada no momento da compra.

Para isso, as empresas devem dispor de balanças de pesagem (aprovadas pelo Inmetro), considerando sempre a soma do líquido em seu interior com o peso do botijão de gás vazio.

Caso haja divergência do peso, o responsável pela revenda deve ser alertado. Este direito se restringe a compras efetuadas no local. Para entregas em domicílio não há obrigação de levar balança.