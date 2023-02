Pirenópolis terá Luau com muita música e comida boa; Nando Reis é presença confirmada

O mês de abril reserva para Pirenópolis uma grande experiência para quem gosta de música e comida boa. Se trata do Luau Piri, que contará com a presença de um dos maiores artistas brasileiros: o cantor Nando Reis.

Visitando várias cidades com a turnê “Nando Hits”, o músico marcará presença na cidade goiana com um repertório recheado de canções que marcaram época, como “Relicário”, “Por onde andei”, “N”, “Pra você guardei o amor”, “O Segundo Sol”, entre outras.

Além da presença musical ilustre, o Luau ainda oferecerá um ambiente aconchegante, com gastronomia de qualidade e espaços instagramáveis.

Os portões do evento, que será realizado no Largo do Convento, à beira do Rio das Almas, serão abertos às 18h.

Os ingressos de primeiro lote já estão sendo vendidos pelo site Ingresso S.A, com valores promocionais, sendo R$ 60 (meia), R$ 80 (solidária – necessário levar 2kg de alimento não perecível) e R$ 120 (inteira) até este domingo (05).