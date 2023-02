Veja como foi o luxuoso batizado das filhas de Virgínia e Zé Felipe em Goiânia

Neste domingo (05), o casal de celebridades Virgínia Fonseca e Zé Felipe realizaram uma luxuosa festa de batizado para as filhas – Maria Alice, de dois anos e Maria Flor, de três meses – em uma cerimônia realizada em Goiânia.

O evento ainda contou com presenças ilustres, como a do cantor Leonardo, avô paterno das crianças. Também participaram as avós, Poliana Rocha e Margareth Serrão (mãe de Virgínia).

Nas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou vários detalhes da festança, que contou com uma mega decoração, área infantil e até um palco para música ao vivo, além de um amplo bufê para atender aos convidados.

Além da filha, também foi batizado o afilhado do casal, Miguel, que é filho de Samara Cahanovich e Thiago Stabile – que também são padrinhos de Maria Flor.

Confira a seguir algumas imagens postadas pela influenciadora nas redes sociais: