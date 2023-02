Golpe do Onlyfans não para de fazer vítimas em Goiás; veja o que fazer se você for a próxima

Recentemente, vários usuários do Instagram em Goiás estão sofrendo com perfis “fakes”, onde um impostor finge ser essa pessoa e divulga uma suposta página do Onlyfans da vítima.

Com isso, o golpista busca enganar outros internautas para que façam uma assinatura no site, na expectativa de receber conteúdos “reveladores” deste usuário.

Em entrevista ao Portal 6, o advogado criminalista Breno Valente explicou que a pessoa que faz esse tipo de golpe pode responder na Justiça pelos crimes de falsa identidade e estelionato virtual.

Além disso, caso se descubra a identidade do autor, a vítima também pode entrar com uma ação na área civil por danos morais.

“Ainda que o conteúdo veiculado no site seja de outra pessoa, acontece o dano à imagem do indivíduo. Por isso, ele pode entrar com um processo na Justiça”, detalhou.

Breno fez também uma série de orientações para quem for vítima de um perfil fake. “Se você perceber a conta, já faz a denúncia para o Instagram e avise nos stories que se trata de uma conta falsa”.

“Além disso, você pode procurar um advogado ou ir direto para uma delegacia fazer um boletim de ocorrência. Leve o máximo de provas que tiver, sejam elas prints ou o próprio link [do Onlyfans]”, complementou.