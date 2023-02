Goiás tem mais de 6,5 mil vagas para cursos superiores em universidades e institutos federais

O Sistema de Seleção Unificado (Sisu), que seleciona estudantes para vagas em Instituições Públicas, abriu o período de inscrições nesta quinta-feira (16).

Ao todo, Goiás tem 6,5 mil vagas em cursos de graduação, distribuídas entre a Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Federal de Catalão (UFCAT), Universidade Federal de Jataí (UFJ) e Instituto Federal de Goiás (IFG)

O candidato é selecionado de acordo com as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e deve acessar o Portal Acesso Único do Ministério da Educação (MEC). Prazo de inscrição vai até o dia 24 de Fevereiro.

Além do processo seletivo convencional, o site também informa sobre a oferta de bolsas de estudos em faculdades privadas, através do Programa Universidade para Todos (Prouni).

Há também a opção do financiamento especial para cursos superiores, pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).