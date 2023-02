Polícia é chamada em supermercado de Anápolis após açougueiro ser pego no flagra pelas câmeras de segurança

A Polícia Militar (PM) precisou ser acionada nesta quarta-feira (15), para resolver um flagrante de furto em um supermercado na Avenida Pedro Ludovico, em Anápolis.

O Portal 6 apurou que um açougueiro do estabelecimento utilizava de uma artimanha para retirar as mercadorias que escolhia para levar para casa.

Isso porque, ele colocava caixas de produtos, como congelados, carnes e doces, dentro de um carrinho usado para transportar o lixo no fim do dia até à frente do estabelecimento. Para despistar, os sacos de lixo eram depositados em cima das mercadorias. Assim, ele conseguiria levá-las no fim do expediente.

Após o crime ter sido descoberto através das câmeras de segurança do local, o suspeito foi conduzido para a Central de Flagrantes, e foi autuado por furto qualificado com abuso de confiança.

O estabelecimento estima um prejuízo de R$ 2 mil.