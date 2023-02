Batata tem alta e variação de preço atinge até 392% em Anápolis

A nova pesquisa com os valores da cesta básica, realizada mensalmente pelo Procon Anápolis, trouxe neste mês de fevereiro o quilo da batata de volta à primeira posição dos itens de maior variação (392%), com preços entre R$ 1,99 e R$ 9,79.

No segundo lugar está outro produto recorrente nos levantamentos, a banana, oscilando de R$ 2,99 a R$ 7,79 (161%). O pão francês ocupa o terceiro lugar da lista, com variação de 150% e valores entre R$ 9,99 e R$ 24,99.

Além dos itens de alimentação, a pesquisa também aborda produtos de limpeza e higiene pessoal, com destaque para o sabão em pó (800g), com preços entre R$ 6,59 e R$ 12,79 (94%), seguido pelo papel higiênico (04 unidades), com uma diferença de 78%, variando entre R$ 4,49 e R$ 7,99. Entre as carnes, o acém sem osso se destaca com custo variando de R$ 18,99 até R$ 31,99 (68%).

O órgão ainda realizou uma simulação da compra de uma cesta básica para consumo de uma pessoa adulta. No demonstrativo foi avaliado o comprometimento de R$ 601,14 da renda de um cidadão. Considerando o salário mínimo, o valor representa 46% do montante.

A pesquisa acerca da cesta básica foi realizada entre os dias 06 e 08 de fevereiro em seis estabelecimentos comerciais, considerando 23 itens que fazem parte da cesta básica nacional. Clique aqui para visualizar as pesquisas completas.